Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, ответил на вопрос о том, как часто он занимается воспитанием своей 10-летней дочери Варвары.

По словам артиста, он иногда испытывает вину за то, что пропускает важные моменты в жизни ребенка.

— С одной стороны, да, а с другой — лучше так. Пусть моя дочка будет видеть и знать, что ее отец чего-то в этой жизни добился, — добавил исполнитель.

Кроме того, Дронов хочет быть для своей дочери настоящим примером.

— Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать, — цитирует певца StarHit.

Кроме того, во время интервью артист рассказал о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Комментируя слухи о возможном предложении руки и сердца, которое якобы должно было прозвучать во время совместной игры в Minecraft, он назвал это не более чем домыслами.

Астролог Виктор Богданов, в свою очередь, предсказал, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие два года.