Shaman рассказал, когда женится на Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, в преддверии конкурса Интервидение рассказал об отношениях со своей дочерью Варварой и возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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Отвечая на вопрос о возможных упущениях в жизни ребенка и родителей, артист признал, что с одной стороны испытывает сожаление, но с другой — считает такой путь оправданным. По его словам, важно, чтобы дочь видела в нем человека, который чего-то добился, и воспринимала его как пример.

Говоря о публичности отношений с Екатериной Мизулиной, Дронов подчеркнул, что они оба — медийные личности, привыкшие к вниманию со стороны. По его словам, Мизулина и до их знакомства активно вела соцсети, делилась видео, фото и участвовала в интервью и съемках, как и он сам. Поэтому, по его словам, между ними не возникает противоречий.

Комментируя слухи о возможном предложении руки и сердца, которое якобы должно было прозвучать во время совместной игры в Minecraft, он назвал это не более чем домыслами. Певец отметил, что подобный формат предложения он не считает уместным.

— Пока я не буду об этом ничего говорить! Поживем — увидим. Наши отношения только начались, давайте не будем торопить события, — заявил Ярослав Дронов в интервью StarHit.

На VK Fest неожиданно разгорелась дискуссия о личной жизни SHAMAN. Во время беседы на главной сцене ведущий Прохор Шаляпин прямо спросил артиста о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Исполнитель ответил уклончиво, но обнадеживающе.

Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие два года. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN эти отношения.