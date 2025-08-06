«Выходите из рабства»: Моргенштерн* поделился результатами лечения от зависимостей

Рэпер Алишер Моргенштерн* вышел на связь с фанатами и поделился результатами лечения от зависимостей. По его словам, он добился значительного прогресса в отказе от вредных привычек.

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Певец уточнил, что в его жизни нет алкоголя уже 200 дней, наркотиков — 180 дней, а никотина — 60.

— Схема рабочая. Всем советую. Выходите из рабства вредных привычек, — высказался Моргенштерн* на своей странице в социальных сетях.

4 июня стало известно, что Моргенштерн* покинул реабилитационный центр после почти пяти месяцев лечения от зависимостей. По словам артиста, он изначально не воспринимал реабилитацию всерьез и планировал покинуть учреждение уже через месяц. Он отметил, что вместо того, чтобы просто «бросить пить», он начал жить.

Ранее появилась информация, что Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. Для чихуа-хуа и еще 20 приглашенных собак Моргенштерн* споет такие хиты, как «Cadillac», «Ратататата», «Aristocrat».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.