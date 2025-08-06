Дженнифер Лопес отказались пустить в бутик Chanel в Стамбуле

Певица и актриса Дженнифер Лопес не смогла попасть в бутик в Турции из-за охранника. Об этом сообщает издание Turkey Today.

Дженнифер Лопес забронировала посещение магазина Chanel во время своего пребывания в Стамбуле. Однако когда певица подошла к магазину, охранник не узнал ее и отказался впустить в бутик, объяснив, что внутри «все занято». Поп-исполнительница заявила, что для нее «это не проблема» и удалилась. После этого к ней подошел сотрудник Chanel и пригласил в магазин, однако она отказалась от предложения.

29 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Дженнифер Лопес вела переговоры о возможном выступлении в России, но отказалась из-за боязни столкнуться с критикой со стороны Запада.

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Позже гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал ТАСС, что Дженнифер Лопес не собиралась приезжать на гастроли в Россию. Ратников, который ранее организовывал концерты певицы в стране, подчеркнул, что в условиях санкций со стороны Запада ее выступления в РФ не представляются возможными. Поэтому артистка не могла проводить никаких переговоров о будущем концерте в России.