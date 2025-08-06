ФНС может проверить бизнес Александра Цекало в России

Возвращение в Россию Александра Цекало, который уже много лет живёт в США, пришлось по душе не всем. Особенно оно не понравилось главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину. В своём Telegram-канале он высказал недовольство по поводу рабочего визита Цекало в РФ (напомним, по некоторым данным, продюсер займётся съёмками сериала о бальных танцах «Джайв»).

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Бородин возмутился тем, что Цекало не говорит открыто о своей гражданской позиции, живёт в Америке, однако зарабатывать продолжает в России.

«Неплохо устроился», — заявил глава ФПБК.

Он также сообщил, что ФПБК намерены обратиться в налоговую с просьбой проверить продюсера.