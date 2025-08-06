Объявивший о завершении карьеры Леонтьев выступит в России

Певец Валерий Леонтьев приедет в Россию в августе для выступления на фестивале «Новая волна». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, в Казани артист исполнит пять хитов — «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Сообщается, что переговоры с командой 76-летнего исполнителя велись на протяжении полугода.

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В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены. Через некоторое время он приехал в Москву и выступил на корпоративе.