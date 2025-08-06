Каких российских звезд подозревают в связях с западной разведкой

Журналиста Юрия Дудя* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и певицу Лайму Вайкуле потребовали привлечь к ответственности за сотрудничество с иностранной разведкой. News.ru рассказал, кого еще из уехавших из Росси знаменитостей подозревают в связях с западными разведками.

Связь Дудя* с Ходорковским*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Дудя* предателем родины и предложил осудить за госизмену. Он считает, что журналист сотрудничает с Секретной разведывательной службой МИД Великобритании, а также связан с предпринимателем Михаилом Ходорковским* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«И оба работают по западным методичкам. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя*», — написал Бородин.

Кроме того, он обвинил в связях с Западом певицу Лайму Вайкуле после ее просьбы дать оружие Украине. По мнению общественника, ее следует объявить в международный розыск и привлечь к ответственности в России. Бородин подчеркивает, что Вайкуле все делает «непосредственно по указанию Запада».

Пугачева и Галкин*

Ранее глава ФПБК предположил, что народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) тоже связаны с Ходорковским* и живут на деньги западных спонсоров.

«Пугачеву они используют в своих интересах, а Пугачева делает вид, что никакого сотрудничества нет и все это клевета, делает из россиян дураков», — заявил Бородин.

О связи Пугачевой с западными спецслужбами заявляла и певица Вика Цыганова. По ее мнению, на это указывает дружба Примадонны с Ходорковским*. Кроме того, Цыганова подозревает артистку в причастности к покушению на Бородина, которое готовилось в феврале 2023 года. Поводом могла стать обида на главу ФПБК за попытку признать Пугачеву иноагентом.

Пугачева посмеялась над Галкиным* за попытку говорить на украинском языке

Кто еще сотрудничает с Западом?

Недавно актер Артур Смольянинов** (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) присоединился к «Антивоенному комитету России»*** (организация признана нежелательной на территории РФ), который работает под руководством Ходорковского*. В него же входят и другие покинувшие РФ знаменитости — например, рэпер Noize MC* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), писатель Виктор Шендерович* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Кроме того, недавно телеведущая Татьяна Лазарева** (признана Минюстом РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) запустила в Сети проект о трудной жизни подростков-эмигрантов после начала СВО. Программа снимается при поддержке антироссийских фондов.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*** организация признана нежелательной на территории РФ