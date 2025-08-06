Дибров готовит сокрушительный удар неверной жене

В семье телеведущего Дмитрия Диброва разразился скандал. Его 36-летнюю красавицу жену Полину поймали на измене. Любовником жены Диброва называют 50-летнего бизнесмена Романа Товстика. Якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего.

Когда вскрылся обман любимой, Дибров гостил у друга в Испании. Знакомые шоумена рассказали, что для Дмитрия предательство Полины стало страшным ударом. Причем он узнал об измене последним, когда информация просочилась в СМИ.

Теперь стало известно, что Дмитрий Дибров хочет оставить без всего свою супругу Полину. Телеведущий намерен отсудить у нее роскошную виллу на Рублевке, а также забрать троих детей, передает SHOT. Шоумен намерен через суд добиться того, чтобы после развода не делить имущество пополам.

Дмитрия Диброва заметили в компании другой женщины

Кроме того, Дибров собирается забрать себе троих сыновей от брака с Полиной. Старшему из них 15 лет. Отстаивать интересы телеведущего в суде будет адвокат Александр Добровинский.