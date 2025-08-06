Дочь Бони призналась, что не знает, в каком классе учится

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина рассказала, что не знает, в каком классе она на данный момент учится. В этом она призналась во время разговора с российским комиком Ильей Соболевым.

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В ходе беседы ведущий поинтересовался у школьницы об учебных буднях.

— Ну, я дома учусь на английском языке. Онлайн, — уточнила подросток.

Боня, в свою очередь, с гордостью добавила, что Анджелина проходит обучение в Оксфордской школе. Тогда Соболев решил задать ученице стандартный вопрос в рамках учебной программы

— «Как зовут Пушкина?». — Я не знаю. Пушкин? — задумалась она.

Мать сильно удивилась ответу дочки. Она рассказала, что Анджелина еще в три года читала наизусть стихи русского поэта.

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Дочь телеведущей Виктории Бони — 13-летняя Анджелина — в последние дни стала особенно обсуждаемой персоной в Сети. Подросток обзавелся целой толпой интернет-поклонников благодаря личному блогу своей звездной матери. Боня начала снимать с наследницей ролики, где показывает их повседневную жизнь. Что известно о наследнице блогерши — рассказывает «Вечерняя Москва».