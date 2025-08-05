"Повела себя по-хамски". Шаляпин прокомментировал конфликт с Гузеевой

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал свой конфликт с телеведущей Ларисой Гузеевой. Об этом сообщает Starhit.

Конфликт возник после того, как Гузеева раскритиковала вокальные данные Шаляпина. Кроме того, она также назвала певца «пожившим» по сравнению с более молодыми исполнителями.

Как заявил Шаляпин, он всегда хорошо относился к Гузеевой, но в последнее время телеведущая зазналась. При этом певец также добавил, что он уже устал от постоянных насмешек в шоу-бизнесе.

«Я уверен, что я на сегодняшний день зарабатываю больше, чем она. Вот, и при этом нос не задираю. <...> Проще нужно быть и ближе к народу, тем более к коллегам. А она немножко себя повела высокомерно. <...> Конечно, это некрасиво, и она повела себя по-хамски. Но я великодушно ее прощаю. Пересекутся еще наши дорожки», — заявил он.

Ранее Гузеева обратилась к своим хейтерам.