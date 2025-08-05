Стало известно, как Дибров переживает новости об измене жены

После новостей об измене жены телеведущего Дмитрия Диброва заметили в одном из столичных пабов, на кадрах он выглядит уставшим и разбитым. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Ранее стало известно, что у жены ведущего Полины Нагадовой роман с миллиардером Романом Товстиковым, который являлся другом семьи. При этом пока Дибров и его супруга никаких официальных заявлений о разводе не делали, но Полина обещала выступить с заявлением 10 августа. У пары трое сыновей, их брак продолжался 16 лет.

С момента появления новостей об измене жены Дибров на связь не выходил, но его знакомые говорили, что он совершенно разбит. Подтверждений данной информации до сих пор не было, но минувшей ночью телеведущего заметили в одном из столичных пабов. Один из посетителей сообщил, что Дибров всех угощал бесплатным пивом.

Также он поделился фотографиями телеведущего, на которых рядом с ним можно увидеть шесть бокалов с пивом и стопки с настойками. Сам Дибров предстал на снимках с лохматыми волосами и помятым костюмом. Ведущий выглядит заметно уставшим.