Оксана Федорова уехала в Крым на лечебную голодовку

Несколько дней назад российская телеведущая Оксана Федорова отправилась в Крым. Однако свой отпуск она решила посвятить далеко не размеренному пляжному отдыху. Вместо приятного времяпрепровождения у моря знаменитость заселилась в местный лечебный центр. Всеми подробностями она поделилась на странице личного блога.

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По словам Оксаны, изначально она планировала устроить себе программу детокс. Но, вдохновившись подвигом других гостей центра, телеведущая изменила решение. Федорова выбрала лечебное голодание. 47-летняя телезвезда подчеркнула, что оно будет проходить строго под присмотром врачей. Голодать самостоятельно Оксана не рекомендует.

«Это серьезное испытание для силы воли, но программа дает полную перезагрузку организма на клеточном уровне, нормализует работу внутренних органов, способствует снижению веса, естественному очищению и омоложению организма», — написала Оксана.

Телеведущая призналась, что начало курса далось ей непросто — организм испытал серьезный стресс. Однако под наблюдением специалистов ей удалось адаптироваться. Сейчас Оксана Федорова находится уже не середине своего оздоровления.