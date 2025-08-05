Лепс толкнул подростка во время концерта

Певец Григорий Лепс толкнул подростка на концерте. Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

Во время концерта Лепс решил позвать на сцену нескольких детей, чтобы сделать совместное фото. К группе детей 7-11 лет присоединился подросток постарше, но Лепс попросил его спуститься со сцены.

Однако, в какой-то момент юный фанат все же решил сделать фотографию, после чего он вновь поднялся на сцену. На это певец отреагировал достаточно остро — несколько раз сильно толкнул подростка, после чего бросил ему несколько нецензурных слов. Когда подросток покинул сцену, Лепс продолжил выступление.

Ранее Лепсу предложили изменить строчки песни «Я уеду жить в Лондон».