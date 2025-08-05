SHAMAN вышел на сцену с ОМОНом в Крыму

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, вышел на сцену во время выступления в Крыму в сопровождении отряда милиции особого назначения (ОМОН). Об этом сообщили представители Росгвардии Крыма и Севастополя.

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Согласно информации от портала argumenti.ru, в день закрытия фестиваля «Таврида-АРТ» артист спел на фоне бойцов ОМОНа «Грифон». Почему солдаты появились на сцене неизвестно. В материале уточняется, что сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность на мероприятии.

В августе Дронов выступил для бойцов специальной военной операции в Токмаке и устроил концерт для сотрудников Запорожской АЭС. Кроме того, SHAMAN провел концерт в Мариуполе. Певец рассказал, что два года назад уже выступал на сцене города во дворце детского и юношеского творчества.

До этого Госдума РФ одобрила поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. По мнению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, теперь в теории наказание может ожидать россиян, которые ищут песню «Я русский» певца Ярослава Дронова.