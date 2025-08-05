Ольга Орлова рассказала, как справлялась с замершими беременностями

Недавно телеведущая Ольга Орлова во второй раз стала матерью. Однако на пути ко второму ребенку звезда «Дома-2» столкнулась с выкидышами и замершими беременностями. Теперь в своих социальных сетях она помогает подписчицам разобраться в личных проблемах, связанных с этими темами.

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Например, одна из поклонниц в социальных сетях задала Орловой вопрос о том, как жить после потери ребенка, добавив, что плод перестал развиваться на 13-й неделе из-за порока сердца.

— У меня тоже были замершие беременности. Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребенка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться. Нужно продолжать жить дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но если у вас есть цель, то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на неудачах, — ответила телеведущая.

Орлова также затрагивает и тему поздних родов, поскольку второй ребенок у нее появился в возрасте 45 лет. По ее словам, беременность в таком возрасте была ее осознанным решением, и она не сомневается в том, что успеет «дать Ане сполна».

— Она будет расти в счастье и любви своих родителей. Мне обидно, но совсем на секундочку. Уверена, что те, кто хочет причинить боль другому, сами очень несчастливы. Кому-то никогда не будет видно того, чего он не хочет видеть. Они даже в трусах найдут что-то накладное. Это их проблемы! — резюмировала Орлова в своих социальных сетях.

В конце января телеведущая вернулась из семейного отпуска с мужем и дочерью на Мальдивах. На отдых она также брала с собой няню, чтобы та помогала присматривать за ребенком. Однако на обратном пути дочка артистки заболела.