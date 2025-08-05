Названы неожиданные последствия увлечения песнями Кадышевой

Психолог Сергей Костеренко заявил в беседе с журналистами портала «Абзац», что хиты известной певицы Надежды Кадышевой «могут спровоцировать молодых россиян разводиться».

Эксперт разъяснил, что молодежь не прислушивается к тексту, а выхватывает из него ключевые фразы, которые впоследствии остаются в подсознании.

Некоторые высказывания про несчастную любовь могут восприниматься как норма, пояснил психолог. Он добавил, что «из-за песен, подобных хитам Кадышевой, в России 70% разводов».

«Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду», — подчеркнул Костеренко.

Ранее сообщалось, что 28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Веночек».