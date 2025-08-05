Названа причина смерти Оззи Осборна

Издание Sun назвало причину смерти культового британского рок-музыканта Оззи Осборна.

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Согласно информации издания, причиной смерти Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца. Кроме того, на состояние музыканта повлияли ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона — из-за нее Осборн не мог ходить в последние месяцы жизни.

«В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти"», — сообщает издание.

Газета также утверждает, что в графе «деятельность» в медицинских документах Осборна было указано «рок-легенда, автор песен и исполнитель».

О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Музыканту было 76 лет.