Танцор Булановой ответил на критику в свой адрес
Танцор Дмитрий Берегуля, сотрудничающий с эстрадной певицей Татьяной Булановой, ответил на критику в свой адрес. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что она его не обижает.
Ранее в интернете завирусилось видео с одного из выступлений Булановой. Особый интерес у пользователей вызвала подтанцовка певицы — некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В частности, в комментариях писали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку».
«Это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — отреагировал на критику Берегуля.
Танцор отметил, что работает с Булановой уже 25 лет и не гонится за новыми трендами. По его словам, всю хореографию он ставит сам и «не собирается тягаться с молодежью, поскольку коллектив и так нормально себя чувствует». На этом фоне Берегуля не согласился с теми, кто считает поставленный танец «плохим», заверив, что не собирается ничего менять.
«Честно, я бы ничего не трогал. Мы делаем свою работу хорошо. Понятное дело, что бывают всякие трудные моменты, когда каждый день концерты и каждый день переезды, конечно, это бывает сложно очень. Организм, бывает, не успевает даже восстанавливаться. Если вы мне говорите, что хореография плохая, то я буду возражать, потому что с хореографией у нас как раз таки все нормально. Просто мы немного люди, которые не стараются тягаться с молодежью в этом смысле. То есть нам ультрасовременные танцы и не нужны», — заключил он.