Танцор Булановой ответил на критику в свой адрес

Танцор Дмитрий Берегуля, сотрудничающий с эстрадной певицей Татьяной Булановой, ответил на критику в свой адрес. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что она его не обижает.

Ранее в интернете завирусилось видео с одного из выступлений Булановой. Особый интерес у пользователей вызвала подтанцовка певицы — некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В частности, в комментариях писали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку».

«Это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — отреагировал на критику Берегуля.

Танцор отметил, что работает с Булановой уже 25 лет и не гонится за новыми трендами. По его словам, всю хореографию он ставит сам и «не собирается тягаться с молодежью, поскольку коллектив и так нормально себя чувствует». На этом фоне Берегуля не согласился с теми, кто считает поставленный танец «плохим», заверив, что не собирается ничего менять.