Модель Виктория Лопырева показала кадры с отдыха на яхте

В конце июля российская телеведущая и модель Виктория Лопырева отмечала день своего рождения. Экс-избраннице футболиста Федора Смолова исполнилось 42 года. В честь праздника именинница отправилась в путешествие в Турцию. На жарком курорте Виктория делает кучу фото и видео. Всеми моментами она активно делится с подписчиками личного блога.

© Соцсети

Сегодня утром Лопырева отправилась в морское путешествие на яхте. Модель с радостью похвасталась фигурой в откровенном бикини красного цвета.

© Соцсети

Подписчики телезвезды пришли в настоящий восторг от солнечных кадров с яхты. Модели сделали большое количество приятных комплиментов. Особое внимание фолловеры уделили ее красивым ногам.