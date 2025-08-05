Актрису Земцову вместе с сыном выселили из отеля в Турции

Российская актриса Наталья Земцова заявила, что ее вместе с сыном без объяснения причин выселили из отеля в Турции. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Земцовой, никаких объяснений от руководства гостиницы так и не последовало — актрисе только сообщили, что она должна немедленно покинуть территорию отеля. При этом, ранее Земцова пожаловалась на качество сервиса в этой гостинице. Как рассказала актриса, ее возмутил некомпетентный персонал, который потерял часть ее вещей.

«Оказывается, любого человека могут выселить просто так и сказать: "Ну езжайте, куда хотите". Кто-нибудь может мне помочь? Адвокат?» — написала Земцова в своих соцсетях.

Ранее Земцова рассказала о воспитании сына.