Суд в столице взыскал с рэпера Тимати долг за капитальный ремонт

Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки вынес судебный приказ о взыскании с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) задолженности по взносам на капитальный ремонт, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», – сказали в инстанции.

Сумму взысканного долга в суде не уточнили.