Суд в столице взыскал с рэпера Тимати долг за капитальный ремонт

Мировой судья района Раменки Москвы взыскал с рэпера, продюсера Тимати задолженность по платежам за капитальный ремонт дома, пишет РИА Новости.

Журналисты отметили, что в суде не посчитали нужным раскрыть сумму задолженности и период неоплаты.

«Мировой судья судебного участка Nº177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве обязал известного актера Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи.

Взыскателем в документах значится столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.