Shaman на "Интервидении" споет с Максимом Фадеевым

SHAMAN заявил, что вместе с ним на сцену "Интервидения" выйдет и Максим Фадеев. Хотя прежде певец исполнял этот хит сольно, в том числе и совсем недавно, на фестивале "Таврида-Арт". А участие в ней известного композитора и продюсера Максима Фадеева не планировалось.

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Певец в эфире Первого канала объяснил, зачем ему потребовалась такая помощь:

"Приоткрою вам небольшую тайну: в проигрышах в этой песне есть бэк-вокал, и в нем поет сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт".

Стоит напомнить, что Максим Фадеев и начинал в конце 80-х как вокалист. У него высокий, запоминающийся голос. Но в середине 90-х он переключился на сочинение песен и продюсирование (первой его воспитанницей стала Линда).

Несколько лет назад Фадеев вернулся к микрофону и, хоть и довольно редко, но выступает с концертами как вокалист. Так что сомнений в том, что его голос отменно прозвучит и на "Интервидении", конечно, нет. Благо, во время исполнения конкурсной песни на сцене может находиться до шести человек. Так что и в регламент мы вписываемся.

Рассказал SHAMAN и о том, как готовится к конкурсу: "Мы сняли клип на эту песню, а со второй половины августа начнется подготовка номера с режиссерской стороны, чтобы он стал таким, каким и будет показан на конкуре уже 20 сентября".

Напомним, конкурс "Интервидение" пройдет в Москве на "Live Арене" в Сколково. Заявки прислала 21 страна, а 15 из них уже назвали и имена своих участников.