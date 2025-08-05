Продажу билетов на концерт певца Олега Майами приостановили в Сургуте

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Выступление российского певца Олега Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) в Сургуте находится под угрозой срыва — причиной стал сам артист, который обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

Исполнитель должен был спеть свои треки в городе 5 декабря. Несмотря на это, информация о предстоящем шоу с сайта полностью пропала.

— Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться, — цитирует источник Ura.ru.

22 июля стендапер Катя Котофеева отменила концерт в Москве из-за угроз взорвать площадку в день выступления. В день перед концертом комик получила сообщение, в котором неизвестный написал: «Жди прикольчик, когда приду на мероприятие с гранатой. Мне терять нечего, гранат хватит».

Ранее стало известно о том, что сотрудники бразильской полиции смогли помешать исполнению теракта на выступлении американской певицы Леди Гаги. Злоумышленники, по данным полицейских, набирали людей, чтобы те совершили нападение с использованием самодельной взрывчатки. Организатора оперативно задержали.