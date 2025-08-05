Стало известно, как могут наказать уехавших из РФ после начала СВО артистов

Конституцию РФ необходимо изменить ради того, чтобы лишать уехавших из РФ после начала спецоперации артистов гражданства. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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По мнению Бородина, критиковавшие спецоперацию деятели искусства — «иуды». У них следует изымать недвижимость, причем даже записанную на родственников и детей, на них нужно возбуждать уголовные дела, привлекать к ответственности и лишать паспортов.

«Да, Конституция РФ не позволяет лишить их гражданства. Значит, нужно менять Конституцию РФ, признавать их террористами, экстремистами, вносить в список террористов, чтобы они не могли въехать в страну. Это враги народа, враги России, — заявил общественник.

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Ранее гендиректор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов предложил ввести для музыкантов-иноагентов процедуру «гражданской смерти». Она подразумевает лишение их прав на музыкальные произведения — это позволит лишить артистов доходов в стране и снизить влияние на жителей страны.