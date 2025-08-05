Сергей Сафронов станет отцом в четвертый раз

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что он станет отцом в четвертый раз. Этой новостью он поделился на своей странице в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

На опубликованных кадрах можно увидеть округлившиеся формы избранницы Сафронова. Однако супруги не рассказали о поле будущего ребенка.

Подписчики знаменитости активно поздравляют супружескую пару и желают избраннице Сафронова легкой беременности и родов.

В конце июня российская актриса Агата Муцениеце также подтвердила, что беременна третьим ребенком. Артистка опубликовала семейную фотосессию с музыкантом Петром Дрангой. Она также рассказала, что уйдет в декрет в августе. Сейчас Муцениеце занята съемками в проекте «Химкинские ведьмы», которые продлятся до середины августа. По словам актрисы, она старается не есть много мучного и сладкого, а также заниматься спортом.

Певица Робин Фенти, более известная как Рианна, в начале мая также подтвердила свою третью беременность на ковровой дорожке Met Gala 2025.