Солист «Касты» заявил о нежелании возвращаться в Россию

Солист группы «Каста» (лидер группы Владислав Лешкевич внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, признался, что не хочет рисковать и возвращаться в Россию. Об этом он рассказал в инетрвью YouTube-каналу «Говорящие головы».

По словам артиста, он скучает по близким, которые остались в России. Сам Пасечный проживает на территории Португалии, покинув родину после начала специальной военной операции.

«У меня еще родители там живут, друзья, не виделись очень давно. Им тяжело прилететь сюда, но думаю, что пересечемся где-нибудь. В теории я могу приехать в Россию, но острой задачи такой нет», — сообщил Хамиль.

Он отметил, что в дело могут вмешаться непредвиденные обстоятельства, из-за которых он не сможет выехать из страны вновь. «Это связано с каким-то неожиданным косяком, что-то может выскочить…» — добавил певец.

В марте солист группы «Каста» Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, рассказал, как изменилось его мироощущение после пережитой остановки сердца.