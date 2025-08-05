Разин обещал представить доказательства прав на хиты "Ласкового мая"

Минувшей ночью стало известно, что известный музыкальный продюсер Андрей Разин пообещал предоставить доказательства своих прав на главные хиты группы "Ласковый май", тяжбы из-за которых длятся много лет.

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Как сообщает РИА Новости, сегодня, 5 августа Разин собирается показать в Хостинском районном суде решение суда 2006 года, по которому он является автором 27 песен группы "Ласковый май", включая "Седую ночь" и "Белые розы".

Ранее Разин подал иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", где неоднократно играла "Седая ночь", в турецком суде, отозвав аналогичный иск в России.