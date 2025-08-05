«Гражданская смерть» для музыкантов-иноагентов: что это и кому грозит

Генеральный директор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов предложил ввести для музыкантов-иноагентов процедуру «гражданской смерти». Она предполагает лишения артистов авторских прав на созданными ими произведения. Ura.ru рассказал, кому она может грозить.

Суть инициативы

Белоусов считает, что изъятие прав на творческие произведения у иноагентов было бы логичным продолжением политики по ограничению их влияния на российское общество. Такие меры позволят лишить музыкантов доходов за счет роялти в России. Вместе с тем гендиректор медиахолдинга подчеркнул, что речь идет исключительно о тех, кто может действовать в ущерб национальным интересам.

Сама инициатива прозвучала на фоне дискуссии о дополнительных ограничениях для иноагентов. Сейчас закон предусматривает для них маркировку материалов и запрет на участие в ряде мероприятий, а средства, полученные иноагентами, хранятся на отдельных счетах, которые им недоступны.

Названы артисты, которые признались в своей ненависти к России

Кому грозит инициатива?

Одни из тех, кому грозит это предложение — Лева* (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иностранным агентом) из «Би-2». Вместе с коллективом он покинул Россию в 2022 году. После начала спецоперации они некоторое время продолжали давать концерты, однако и тогда не обходилось без скандалов — группа отказалась выступать в Омске из-за плаката в поддержку спецоперации.

Лева* признавался, что перечислял украинской армии по 5 тысяч евро ежемесячно. После этого членов группы требовали квалифицировать как спонсоров терроризма и государственных изменников. Бортник* также заявлял, что если бы мог, то купил бы для украинских солдат снаряды для HIMARS.

Другой иноагент-музыкант — бывший лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). После начала спецоперации он переехал в Лондон, а после заявил, что оказывает поддержку Украине. В частности, он профинансировал одну из больниц в Киеве, а после принял участие в двухнедельном благотворительном аукционе, на котором было представлено более ста лотов в поддержку Украины.

В 2023 году Гребенщиков* заявил, что жители России — «психически нездоровые фашисты». Он выступил против боевых действий и потребовал их прекратить. При этом и на Украине он выступать не хочет — из-за угроз, которые получает в связи со своей национальностью.

Певица Земфира* (признана Минюстом иностранным агентом) уехала из России в конце 2022 года. Она заявляла, что «совсем перестала думать о доме» и говорила, что у нее много работы за рубежом. При этом в марте 2023 года депутаты Госдумы потребовали конфисковать имущество Земфиры* в России из-за трека «PODNHA». Парламентарии сочли его провокационным и направленным против России.

Российский рэпер Мирон Федоров* (признан Минюстом РФ иноагентом), более известный как Оксимирон, тоже может пострадать от инициативы. После начала спецоперации он начал благотворительный тур по Европе, заявив, что направит собранные средства на помощь детям украинских беженцев. Однако в октябре он вернулся в РФ для съемок клипа, который в последствии запретили к распространению в Сети.

*признан Минюстом иностранным агентом