«Законы не писаны»: юрист рассказал, сколько штрафов насобирал Киркоров за 9 лет

Российский певец Филипп Киркоров за девять лет насобирал штрафов на 414 тысяч рублей. Эта сумма сопоставима со стоимостью колеса его Rolls-Royce, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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По его словам, автомобиль исполнителя собрал за девять лет 502 штрафа, большинство из них — 410 случаев — за нарушение скорости. Кроме того, у машины Киркорова есть штрафы за несоблюдение знаков и разметки, за парковку в неположенном месте и за проезд на красный. Судя по камерам, за рулем обычно находится водитель артиста, а все штрафы оплачены Киркоровым.

— Это говорит о том, что в вопросах погашения штрафов артист проявляет завидную дисциплину, а вот на дороге ведет себя по-другому. Если нужно спешить, значит для известного артиста законы не писаны, — отметил юрист.

Если разделить нарушения, кроме скоростных, на девять лет, цифры выглядят в пределах статистики даже для ответственных водителей. Однако 410 штрафов за нарушение скоростного режима — тревожный знак, полагает Хаминский.

Это говорит о том, что Киркоров систематический игнорирует ПДД. Такое поведение, по словам юриста, создает угрозу для жизни людей на дорогах.

Хаминский подчеркнул, что главной проблемой остаются ничтожные санкции для владельцев премиальных авто, поскольку если они могут позволить себе содержание таких машин, то штрафы за это нарушение для них не являются проблемой.

— Общая сумма его штрафов — 414 тысяч рублей за девять лет — сопоставима со стоимостью всего-навсего одного колеса Rolls-Royce, — добавил юрист.

Он предложил введение следующих мер: повышение минимального штрафа за превышение скорости до пяти тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года увеличить взыскание до 10 тысяч, а также введение балльной системы. Десять нарушений за год должно приводить к лишению прав на три месяца.

— Пока штрафы остаются символическими для элитных автовладельцев, их машины будут и дальше угрожать безопасности на дорогах. Закон должен бить по карману, а не щекотать его, — заключил юрист в беседе с Life.ru.

В марте стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, более известный под сценическим псевдонимом Macan, в течение четырех месяцев получил 226 штрафов за нарушение ПДД в общей сложности на 321 тысячу рублей.