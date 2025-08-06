«Несправедливо и больно»: Эвелина Бледанс рассказала о дружбе Полины Дибровой с женой ее любовника

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту оскандалившейся жены телеведущего Дмитрия Диброва. Она заявила, что 35-летняя Полина Диброва после измен мужу с многодетным супругом подруги не заслуживает травли.

«То, с какой жестокостью сейчас ее травят, — несправедливо и больно. Она лет восемь не общалась близко с Еленой, бывшей супругой Романа. Да, она была и будет крестной их ребенка, но это не отменяет права Полины на счастье. Мы не обязаны жить с теми, кого не любим — ради формы или приличий», - сказала Эвелина в комментарии для StarHit.

Как заверила артистка, иногда случается так, что чувства к мужу прошли, а новый выбор причиняет боль другим. При этом Бледанс подчеркнула, что знакома с Дибровой много лет и знает ее только с положительной стороны.

Напомним, предполагаемый любовник Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины Дибровой и отцом шестерых детей. Мужчина якобы арендовал для тайных встреч особняк на Рублевке в 500 метрах от жилища Дибровых. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой. При этом Дибровы хранят молчание.

Ранее сообщалось, что Екатерина Гордон будет представлять в суде интересы жены любовника Дибровой Елены Товстик. Юрист отметила, что Елену якобы отправили «отдохнуть», а за спиной подали иск в суд.