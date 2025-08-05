Названы артисты, которые признались в своей ненависти к России

Актер Алексей Панин* (признан Минюстом иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) заявил, что обижен на «российскую пропаганду» за создание ему «образа маргинала». Вместе с тем он неоднократно критиковал Родину. News.ru напомнил, кто еще из уехавших из России артистов нелестно отзывается о РФ.

Алексей Панин*

В одном из последних постов в социальных сетях Панин* признался, что ему обидно из-за того, что «российская пропаганда долго поливала его грязью» и создала ему «образ маргинала». Актер утверждает, что большинство слухов о нем являются ложью. Актер утверждает, что речь идет о провокационных фото в нижнем белье, репортажах о сексуальных предпочтениях и публичных скандалах из-за алкоголя.

Сам Панин* ранее называл Россию «грязной уголовной» страной, а ее жителей — «злобными уродцами» и «умственно ограниченным». В своем блоге он заявлял, что русский менталитет ему не близок, а возвращаться в РФ он не хочет.

Андрей Макаревич**

О своем негативном отношении к России и ее жителям заявлял и бывший лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич** (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В соцсетях он публиковал видео, на котором сравнивал своих соотечественников с «отходами». Артист говорил, что не собирается петь для них, поскольку не хочет их даже видеть.

Макаревич** отмечал, что не скучает по Москве, поскольку там больше нет «ничего из того, что он любил». При этом музыкант считает, что это не он предал Россию, а «родина его предала». После отъезда из РФ он больше не чувствует «той вони, которая распространена в воздухе России».

Кто еще критиковал РФ?

Еще один известный критик России — лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский** (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он заявлял, что для него эффективнее общаться с животными, чем со сторонниками спецоперации на Украине. Артист говорил, что объяснять бывшим соотечественникам, «что такое хорошо, а что такое плохо, — бесполезно».

Кроме того, в 2023 году Покровский** сказал, что «россиян лечить некому», а «прогрессивная» часть граждан РФ, каковым он считает и себя, уехала из России после 2022 года.

Также негативно высказывался о России участник группы «Би-2» Лева** (Егор Бортник**, признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он назвал жителей РФ «умственно отсталыми» и «мракобесными», заявив, что родная страна вызывает у него лишь «омерзение и брезгливость». Музыкант также заявил о готовности купить оружие для ВСУ и о своем безразличии к возможным атакам на Москву.

Не стеснялась в выражениях в адрес РФ и узбекская певица Наргиз Закирова. В беседе с пранкерами она сказала, что «хороший русский — это мертвый русский», а также призналась в спонсировании украинских военных.

*признан Минюстом иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов

**признан Минюстом иностранным агентом