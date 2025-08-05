Диброву посоветовали сдать тест на отцовство после измены жены

Психолог Вероника Степанова намекнула, что Полина Диброва родила детей от любовника. Вероника прокомментировала скандал в семье Дибровых в Telegram-канале.

По данным СМИ, Дмитрий и Полина Дибровы разводятся из-за неверности модели. Якобы она изменяла телеведущему с мужем подруги. В личном блоге психолог сообщила, что Диброва была знакома с любовником еще в 2016 году. По мнению Вероники, Полина могла родить троих детей не от телеведущего, а от нового избранника. Именно поэтому Степанова посоветовала Диброву сдать тест на отцовство.

«Учитывая, что Полина с соседом по Рублевке близко «знакома» много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство», — высказалась психолог.

Отметим, что ни телеведущий, ни модель не комментируют семейный скандал и не подтверждают новости о разводе. При этом супругов уже несколько месяцев не видели вместе на мероприятиях и публикациях в соцсети.

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