Звезду «Дома-2» избили в собственном доме: жуткие подробности

Экс-участницу «Дома-2» Дарью Лымарь избили в собственном доме. Об этом рассказала порталу «Страсти» её представитель Светлана Грачева. По её словам, девушка перестала выходить на связь в 6 утра 5 августа. До этого она успела написать правозащитнице несколько сообщений, в которых рассказала о нападении.

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Лымарь успела раскрыть, что в её квартиру проникли неизвестные. Дарья успела понять, что среди них точно была девушка — она пыталась её душить.

«Я не знаю, почему это со мной происходит. У меня нет слов! Я не могу ничего сказать. Я в каком-то сериале про гангстеров», — рассказала звезда скандальной телестройки в одном из голосовых сообщений.

Грачева утверждает, что на данный момент Лымарь находится в очень тяжёлом психическом состоянии.

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«У неё действительно разбито лицо, есть следы от удушья на шее. Босиком, без костылей, вся переломанная, она поехала в отдел полиции», — добавила она.

Где находится девушка сейчас и что с ней, неизвестно.