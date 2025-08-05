Макаревич* оставил в России тайный дом

Экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил в России дом, который скрывал от посторонних глаз. Об этом сообщает Shot.

Telegram-канал поделился деталями о недвижимости, которую музыкант держит в секрете и каждый месяц платит за ее охрану. В начале 2000-х годов Макаревич приобрел дом с участком у актера театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Леонида Ярмольника. В 2008 году он полностью завершил ремонт и оформил право собственности на двухэтажный коттедж площадью более 300 квадратных метров и участок площадью 1500 квадратных метров в деревне Подушкино Московской области. Сейчас стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

«Как нам стало известно, коттедж до сих пор в собственности у музыканта. По словам соседей, последний раз они видели Макаревича шесть лет назад, но дом не продается и уже много лет находится под охраной», — пишет канал.

Отмечается, что охранному предприятию Макаревич платит каждый месяц около пяти тысяч рублей. Кроме того, на территорию периодически приезжает уборщик.

Хотя владелец «Машины времени» и следит за своим имением удаленно, оно выглядит заброшенным: повсюду грязь и пыль, цветы заросли, а на доме появляется все больше плесени, говорится в публикации.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.