Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии певца

Известный певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, рассказала его продюсер Белла Купсина. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 4 августа, в российских СМИ появились публикации о том, что артиста якобы госпитализировали с пневмонией.

«Александр Яковлевич собирает чемоданы, улетает отдыхать. Все в порядке, слава богу», — пояснила Купсина.

Напомним, что в марте 2023 года Розенбаум попал в одну из больниц Красноярска, где перенес операцию. После выхода из клиники певец продолжил гастроли.

Также в 2023 году музыкант попал в ДТП в Новочеркасске. Его продюсер сообщила тогда, что певец не пострадал, а на машине осталась только царапина.