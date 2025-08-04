Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии певца
Известный певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, рассказала его продюсер Белла Купсина. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник, 4 августа, в российских СМИ появились публикации о том, что артиста якобы госпитализировали с пневмонией.
«Александр Яковлевич собирает чемоданы, улетает отдыхать. Все в порядке, слава богу», — пояснила Купсина.
Напомним, что в марте 2023 года Розенбаум попал в одну из больниц Красноярска, где перенес операцию. После выхода из клиники певец продолжил гастроли.
Также в 2023 году музыкант попал в ДТП в Новочеркасске. Его продюсер сообщила тогда, что певец не пострадал, а на машине осталась только царапина.