Боня пожаловалась на критику и оскорбления после отъезда из России

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня вспомнила, что столкнулась с критикой после отъезда из России в Монако. Подробности она раскрыла в шоу стилиста Алеко Надиряна, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Боня рассказала, что до того, как она переехала в Монако, российская аудитория любила ее.

«Но когда я уехала, что-то произошло. Как будто людей подменили. Меня стали очень сильно оскорблять, меня стали цеплять», — пожаловалась телезвезда.

Переезд в другую страну Боня объяснила тем, что планировала построить семью со своим возлюбленным, предпринимателем Алексом Смерфитом. Ведущая также заявила, что она никогда не стремилась найти богатого мужчину, чтобы ни в чем не нуждаться.

Ранее Боня рассказала, как на Западе относятся к русским и украинцам. По ее словам, она ни разу не сталкивалась с проблемами из-за национальности.

Боня переехала в Монако в 2011 году, так как там жил Смерфит. Спустя год у них родилась дочь Анджелина. В 2017 году Боня и Смерфит расстались.