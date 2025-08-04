В России запретили популярный трек Гуфа и Басты

Роскомнадзор запретил на территории России размещение и распространение трека рэперов Басты, Гуфа и Вити АК-47 «Тем, кто с нами». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, композицию нельзя послушать или скачать на российских онлайн-площадках. Представители ведомства прокомментировали ситуацию.

«Трек внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В ней содержится информация о способах изготовления и использования наркотических веществ», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, отреагировал на новость и том, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков хочет выкупить права на его первый альбом «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок.