Вскрылся неожиданный факт о Пугачевой

По Сети распространилось неожиданное фото 2016 года.

Новость о разводе Дмитрия и Полины Дибровых всполошила как весь Интернет, так и звездную тусовку. Супруга закрутила роман с отцом шестерых детей, бизнесменом Романом Товстиком. Они познакомились 10 лет назад, когда жена ведущего пыталась сбросить вес после родов. Товстик же занимался продажей БАДов для похудения, что было актуально для Полины. Вскоре семья предпринимателя сдружилась с четой Дибровых, что добавляет пикантности всей ситуации.

Теперь в Интернете каждый день появляются новые подробности, связанные со скандальным расставанием Дмитрия и Полины. Так, сегодня по Сети разлетелось фото от 2016 года, на котором фигурировали Диброва, Товстик и… Алла Пугачева.

© соцсети

Снимок любопытные пользователи обнаружили в личном блоге жены Дмитрия. В тот день будущие любовники явились в гости к Примадонне, которая тогда активно блюла фигуру. У Полины остались исключительно положительные впечатления от той встречи.

«Алла Борисовна просто чудо-человек! Такая яркая, такая добрая и открытая! И очень гостеприимная… Мы с Романом получили огромное удовольствие от общения с Примадонной», — написала тогда Диброва.

Пока супруги никак не комментировали скандал. Обманутый Дибров, как пишут СМИ, улетел в Испанию приходить в себя после потрясения. Полина же пообещала, что непременно поделится подробностями, но несколько позже.