Как выглядит особняк Диброва на Рублевке за 725 млн рублей

Телеведущий Дмитрий Дибров в ближайшее время может лишиться шикарного особняка на Рублевке за 725 млн рублей — не исключено, что он станет предметом спора при разводе с его супругой Полиной. Starhit напомнил, как выглядит дом знаменитости и что есть внутри.

Ведущий рассказывал, что вместе с женой приобрел «коробку с готовым контуром», в которую уже завели воду, электричество, отопление, газ и канализацию. В остальном обустройством занимались сами супруги.

«Дом должен экономить время хозяйки. Поэтому она его и выбирала, этот самый барби-хаус для своей будущей жизни. Мое дело было маленькое — знай плати. Что я и делал. Полина здесь играет до сих пор, расставляет здесь свои кукольные чашечки, когда приходят подруги, друзья. А я и рад. Самое главное, чтобы женщина была довольна, правда?» — заявлял Дибров.

В целом внутреннее убранство выдержано в западной стилистике. В доме есть огромная гостиная, в центре которой расположен портрет хозяйки в образе африканской женщины. В другой части есть «маленький уголок детства» — так Дибров назвал место, где дети смотрят мультики. В этой же зоне расположена имитация камина.

В огромном доме есть место и для поделок юных творцов. Так, на одной из стен особняка висит детское произведение искусства, которое для отца сделал сын Федор — он соорудил для родителя оригинальную гитару. В детских комнатах можно повсюду увидеть модели самолетов, пиратскую атрибутику и миниатюрные поезда.

Дмитрия Диброва заметили в компании другой женщины

Ранее СМИ сообщали, что Дибров расстается с супругой Полиной. Утверждается, что ее новым избранником стал предприниматель Роман Товстик. Телеведущий для защиты своих интересов нанял адвоката Александра Добровинского.