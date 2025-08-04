Концерт Дженнифер Лопес разочаровал российских фанатов

Российские поклонники мировой звезды Дженнифер Лопес, потратившие свыше 40 тысяч рублей на билеты и перелёт для посещения концерта в Ереване, выразили серьёзное недовольство организацией мероприятия. Об этом они рассказали изданию SHOT.

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Основные претензии зрителей:

Несоответствие площадки масштабу: стадион имени Вазгена Саркисяна оказался слишком маленьким для концерта мировой звезды. Только из-за рубежа на шоу приехало около 15 тысяч фанатов.Проблемы с организацией: более часа ожидания певицы в 30-градусную жару, из-за чего некоторым зрителям стало плохо.Неудовлетворительные условия: грязные сиденья, которые поклонникам пришлось очищать собственными салфетками.Конфликты среди фанатов: напряжённая ситуация у сцены, где едва не произошли драки из-за возможности снять певицу.

При этом саму исполнительницу зрители оценили высоко, отметив её профессионализм и полную отдачу на сцене.

Концерт Дженнифер Лопес прошёл в рамках турне Up All Night. Предыдущее выступление в Казахстане 1 августа также сопровождалось инцидентами: там произошли драка между фанатками и эвакуация одной из зрительниц службой безопасности.

Раннее в Правительство Армении дали официальный комментарий с объяснениями, зачем потратили 7 миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес.