Россияне остались недовольны концертом Дженнифер Лопес в Ереване

Россияне пожаловались на плохую организацию концерта американской исполнительницы Дженнифер Лопес в Ереване. Как сообщает Telegram-канал Shot, они столкнулись с давкой, грязными сидениями и долгим ожиданием певицы на 30-градусной жаре.

По словам зрителей, стадион имени Вазгена Саркисяна оказался слишком маленьким для Лопес. Только из-за границы на концерт приехали около 15 тысяч поклонников. Однако россияне, заплатившие более 40 тысяч рублей за билеты и перелет, остались недовольны. Ждать певицу пришлось больше часа, стоя в толпе, а из-за жары людям становилось плохо. Сидения приходилось протирать, поскольку они были грязными.

Хуже всего ситуация сложилась у сцены. Фанаты чуть не подрались из-за возможности поближе заснять Лопес. При этом саму 56-летнюю певицу россияне не критикуют — она выложилась перед зрителями по максимуму.

Напомним, что Лопес продолжает свой тур Up All Night. 1 августа она выступила в Казахстане и тоже не без скандалов — две девушки подрались за место у сцены.