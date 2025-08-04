Российская модель раскрыла, как проходят закрытые вечеринки у Ди Каприо

Уроженка России, супермодель Ирина Федотова, которая живёт в Лондоне много лет, попала на закрытую вечеринку к Леонардо Ди Каприо и раскрыла детали тусовки.

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После нашумевшей истории с Пи Дидди, который прославился своими «белыми вечеринками», оказавшимися в итоге «логовом разврата», в Голливуде особенно пристально следят за светской жизнью с участием звезд. Недавно очередная вечеринка случилась у актёра Леонардо Ди Каприо на Сардинии. Русская модель Ирина Федотова оказалась на тусовке и рассказала «МК», как там все происходило.

То ли это шлейф Пи Дидди повлиял, то ли это стандартный формат вечеринок для Лео, но тусовка оказалась весьма элегантной и без намека на разврат: никаких тебе танцев на столах. А, возможно, голливудские вечеринки просто уже не те- повзрослели ведь звезды!

«Вечеринка в ресторане проходила в атмосфере строгой секретности. Попасть на ужин к Леонардо Ди Каприо — это как оказаться в закрытом клубе Голливуда, о котором ходят легенды. Поздним вечером мы приехали в ресторан, и нас тут же проводили в отдельную часть, полностью отданную под его компанию. Там был огромный стол, занимавший целый сектор, и была создана атмосфера приватности. Охрана стояла на каждом шагу — у входа, вдоль зала, вокруг стола. Подойти к Леонардо было абсолютно невозможно. Сам Ди Каприо, кстати, вёл себя очень сдержанно: почти не пил, спокойно беседовал с близкими и словно оставался на собственной тихой орбите, вдали от светской суеты. Угощали разным элитном алкоголем, можно было вполне оказаться навеселе, но обстановка была максимально сдержанной, без каких-то шумных перформансов со стороны приглашенных. При этом в остальной части ресторана жизнь била ключом — диджей, громкая музыка, танцы и т.п. Внутрь заведения пускали только по брони, а снаружи выстроилась очередь из тех, кто мечтал хотя бы заглянуть, - рассказала Федотова. - Ближе к ночи компания гостей Ди Каприо эффектно покинула ресторан и отправилась в порт. Там уже всех ждала яхта Леонардо, и вечер продолжился в совсем узком кругу его близких друзей, где царила тишина и абсолютная конфиденциальность. Кстати, снимать гостям запрещали, так что фото на память со звездой сделать было практически не реально».

Что интересно, после этого вечера с русской моделью случилась серьёзная неприятность- её обокрали в собственном гостиничном номере на кругленькую сумму. Подробности читайте в ближайших материалах на сайте «МК».