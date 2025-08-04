Тарасов выступил с заявлением после скандала с фото на пляже

38-летний экс-футболист «Локомотива» оказался в центре внимания из-за фотографий с моделями на курорте. Инцидент произошёл во время поездки в Сочи без супруги Анастасии Костенко.

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История началась с того, что Дмитрий познакомился на пляже с блогерами Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Девушки позже опубликовали совместные фото и фрагменты переписки с Тарасовым, где он просил у Натальи номер телефона. После этого в интернете разгорелся скандал.

Многие пользователи раскритиковали спортсмена за то, что он, будучи многодетным отцом, позволил себе подобное поведение.

Спустя несколько дней Тарасов решил сам дать разъяснения. По его версии, встреча на пляже была частью деловой программы.

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Спортсмен объяснил, что познакомился с девушками как с потенциальными партнёрами по рекламному сотрудничеству. Он подчеркнул, что общение велось в деловом тоне, на «вы», а контакты он запрашивал по просьбе бизнес-партнёра.

Тарасов также сообщил, что всю ночь провёл в одиночестве в отеле, поддерживая связь с женой.

«Я очень люблю свою семью, и жена была в курсе всех моих перемещений», — подчеркнул спортсмен.

В завершение он заявил, что не позволит никому оскорблять свою семью и пригрозил последствиями тем, кто продолжит это делать.

Ранее супруга Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала общение мужа с моделями и даже подкрепила свои слова стихами.