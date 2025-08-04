«Пока есть искренние рокеры, рок жив». Глебу Самойлову — 55

Газета.Ru
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Солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления на фестивале «Крылья-2005», прошедшем на аэродроме в Тушино, 2005 год
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Солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления на фестивале «Крылья-2005», прошедшем на аэродроме в Тушино, 2005 год 
© Наталья Колесникова/ТАСС
Участники группы «Агата Кристи» Глеб (слева) и Вадим (справа) Самойловы, 2004 год
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Участники группы «Агата Кристи» Глеб (слева) и Вадим (справа) Самойловы, 2004 год 
© Анастасия Петракова/РИА Новости
Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время вступления, 1995 год
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Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время вступления, 1995 год 
© Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Глеб Самойлов с женой Анной Чистовой, 2006 год
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Музыкант Глеб Самойлов с женой Анной Чистовой, 2006 год 
© Gennadii Usoev/Global Look Press

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Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов на пресс-конференции перед началом концерта в СК «Олимпийский», 2009 год
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Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов на пресс-конференции перед началом концерта в СК «Олимпийский», 2009 год 
© Максим Шеметов/ТАСС
Россия. Москва. Режиссер Валерия Гай Германика и музыкант Глеб Самойлов на церемонии вручения III ежегодной музыкальной премии «Степной волк» в Центральном Доме художника, 2010 год
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Россия. Москва. Режиссер Валерия Гай Германика и музыкант Глеб Самойлов на церемонии вручения III ежегодной музыкальной премии «Степной волк» в Центральном Доме художника, 2010 год 
© Максим Шеметов/ТАСС
Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления в СК «Олимпийский», Москва, 2009 год
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Участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления в СК «Олимпийский», Москва, 2009 год 
© Максим Шеметов/ТАСС
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов выступает на благотворительном рок-фестивале в клубе Stadium в Москве, 2017 год
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Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов выступает на благотворительном рок-фестивале в клубе Stadium в Москве, 2017 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Музыкант группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления в «Ледовом Дворце», Санкт-Петербург, 2009 год
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Музыкант группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время выступления в «Ледовом Дворце», Санкт-Петербург, 2009 год 
© Алексей Даничев/РИА Новости

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Музыкант группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время концерта в спорткомплексе «Олимпийский», Москва, 2009 год
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Музыкант группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов во время концерта в спорткомплексе «Олимпийский», Москва, 2009 год 
© Антон Белицкий/РИА Новости
Музыкант Глеб Самойлов на музыкальном фестивале «Сотворение мира» в Казани, 2010 год
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Музыкант Глеб Самойлов на музыкальном фестивале «Сотворение мира» в Казани, 2010 год 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Музыкант Глеб Самойлов во время выступления в клубе «Точка», Москва, 2011 год
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Музыкант Глеб Самойлов во время выступления в клубе «Точка», Москва, 2011 год 
© Александра Мудрац/ТАСС
Музыкант Глеб Самойлов выступает на концерте «Брат-2». 20 лет. Живой Soundtrack» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год
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Музыкант Глеб Самойлов выступает на концерте «Брат-2». 20 лет. Живой Soundtrack» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Будущий музыкант Глеб Самойлов родился 4 августа 1970 года в городе Асбесте. Его отец был инженером, мать — врачом. В семье уже был старший сын Вадим. Оба мальчика рано начали проявлять интерес к музыке, а подростками слушали западный рок на виниле.

В 1987 году Глеб пришел в группу «Агата Кристи», основанную Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем. Именно Глеб Самойлов — автор таких хитов коллектива, как «Мотоциклетка», «Айлавью», «Как на войне», «ХалиГалиКришна», «Опиум для никого», «Трансильвания», «Два корабля», «Ковер-вертолет» и других. В 2010-м Самойлов-младший основал группу The Matrixx, в первый состав которой вошли его коллеги Дмитрий Хакимов и Константин Бекрев, а также гитарист «НАИВа» Валерий Аркадин.

«Рок может умереть внутри какого-то конкретного человека — творца или слушателя. Но пока есть люди, которые очень искренне чувствуют себя в этой нише, до тех пор рок жив», — говорит музыкант.

Самойлов-младший был женат трижды. У него есть сын Глеб.