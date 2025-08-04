Одна из жертв P. Diddy неожиданно вступилась за него

Экс-возлюбленная P. Diddy Джина Хьюн, ранее обвинившая его в насилии, неожиданно выступила в защиту рэпера. Всё началось с того, что девушка не явилась в суд, получив повестку. Теперь же, когда Шон Комбс (настоящее имя музыканта) ожидает приговор, она написала судье письмо, в котором просила освободить Дидди под залог. Об этом пишет TMZ, в распоряжении которого оказались судебные документы.

Согласно новому заявлению девушки, она много лет знает Комбса как примерного семьянина и любящего отца своих детей, а не как преступника. Да, пишет она, в прошлом он совершал ошибки, но в случае их романа он всегда делал всё возможное, чтобы их исправить. Кроме того, Джина утверждает, что уже «много лет [Дидди] не проявлял агрессии и для него прежде всего важно быть отцом».

Хьюн уверена: Комбс не представляет опасности для общества и должен быть выпущен под залог, ведь только так он сможет позаботиться о детях, которые напрямую зависят от него. Она также считает, что он выполнит все необходимые условия в случае, если будет освобождён.