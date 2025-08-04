«Поставили ультиматум». Как Лолита вернулась на сцену после «отмены»

Вернувшаяся на сцену после «отмены» Лолита Милявская снова пользуется спросом у публики, поскольку осознала свои ошибки. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил близкий друг певицы Сергей Дворцов.

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По словам продюсера, Лолита допускала ошибки в поведении на сцене, а также выбирая слишком откровенные образы для концертов. Однако теперь столкнувшаяся с чередой «отмен» артистка приняла во внимание ультиматум и изменилась. Именно поэтому ее ждет новая волна успеха и популярности у зрителей.

«Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что она где-то набедокурила в плане разврата, в плане образов. Это было немножко не комильфо. Но сейчас, полагаю, она реабилитировалась в своем амплуа. Плюс, думаю, что ее простили власти, и, возможно, ей поставили какой-то определенный ультиматум. Теперь, уверен, она получит вторую волну славы», – заявил Сергей Дворцов.

Эксперт предположил, что Лолита сможет завоевать признание публики благодаря исполнению композиций патриотической направленности. Сергей Дворцов уверен: помочь в этом певице может Анна Asti.

«Лолите, возможно, придется сделать акцент на патриотических песнях, нежели на своих хитах. По крайней мере, я бы посоветовал ей быть чуть патриотичнее и записать пару песен такой направленности, чтобы больше задобрить публику. С Asti могло бы получиться, возможно, с какими-то молодыми дарованиями, которые сегодня на слуху», – отметил продюсер.

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Лолиту перестали звать на телевидение, а концерты стали массово отменять по России. Сама артистка назвала происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы». Недавно в СМИ появилась информация о том, что певица подняла цены на свои выступления до 6 млн рублей на фоне внезапно возросшей популярности у молодежи.

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