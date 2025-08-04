Олег Майами устроил скандал на концерте в Абрау-Дюрсо

Зрители, купившие билет на фестиваль Light Weekend в Абрау-Дюрсо, оказались в неприятной ситуации. Они приехали отдохнуть и хорошо провести время на концерте вместе с детьми и близкими, и всё шло отлично до момента, пока не увидели на сцене Олега Майами.

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Посетители фестиваля были шокированы поведением артиста и его высказываниями. Причиной этому стали люди, которые не подпевали во время его выступления. Олег Майами с агрессией начал ругаться и выражать своё недовольство, несколько раз в процессе послал одного из зрителей далеко и надолго, потому что тот начал возмущаться.

Олег Майами тут же публично раскаялся в своём поступке. В своём блоге он разместил видеообращение, где объяснил причины своего эмоционального всплеска во время выступления на фестивале. Певец признался, что крайне редко позволяет себе подобные выходки и искренне сожалеет о случившемся. По его словам, причиной конфликта стал нетрезвый посетитель, который весь вечер мешал другим гостям наслаждаться концертом.

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