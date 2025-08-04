Елена Воробей с семьей улетела из России

Юмористка Елена Воробей (Лебенбаум) с семьей улетела из России. Звезда рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), раскрыв страну, которую выбрала для отдыха.

«Пропала, потому что была в дороге. Практически пешком шла через границу. Добиралась до Черногории. Сегодня у меня активный отдых. Покоряю вершины. Боко-Которская бухта. Семья со мной», — отметила артистка.

Актриса воспитала единственную дочь, которая носит ее фамилию. Об отце Софии стало известно только в 2017 году, когда артистка публично призналась, что состояла в отношениях с бизнесменом по имени Игорь. По словам Воробей, они пытались создать семью, но ничего не получилось, поэтому приняли решение расстаться. 22-летняя София Лебенбаум учится в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Знаменитость подчеркивала, что ее дочь ответственная студентка и серьезно относится к будущей профессии.

У Воробей есть младшая сестра. Наталья Скрипченко работает медсестрой в училище олимпийского резерва. Юмористка говорила в программе «Звезды сошлись», что она выбрала такую профессию по ее настоянию. По словам актрисы, сестра мечтала об этом, но была очень стеснительной и не уверенной в себе, поэтому не решалась связывать жизнь с медициной, однако знаменитость смогла ее переубедить. Женщина воспитывает двоих детей.