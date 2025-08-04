Кушанашвили рассказал о своем состоянии

Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что порой рак «скручивает в рог», однако с каждым днем ему становится лучше. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске в июне 2024 года. У ведущего диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль. Осенью ему провели новую операцию. В последние месяцы Отар стал появляться на публике.

«У меня бывают очень плохие дни, когда болезнь эта поганая скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун (но не в нокаут). Я оземь шмякаюсь и ползаю по полу. Это очень непредсказуемая, подлая, вероломная болезнь», — рассказал Кушанашвили.

При этом телеведущий отмечает, что с каждым днем он чувствует себя «все лучше и лучше». Он выполняет предписания врачей, поскольку от смерти «спасут только дисциплина и жажда жизни.

Кушанашвили рассказал, что за время его лечения шоу-бизнес России не изменился, поскольку принципы, по которым он живет, неизменны. Кроме того, он не удивлен популярности Надежды Кадышевой, Натальи Булановой и других — по мнению шоумена, люди просто хотят слушать «хорошую мелодию». Кроме того, очевиден и элемент нонконформизма и протеста против надоевших исполнителей.

Телеведущий также затронул тему «Интервидения». Он считает, что конкурс является попыткой страны, «которую изолировали», напомнить всем, что люди в ней живы. Сам он будет в первую очередь болеть за работу композитора Максима Фадеева, а во вторую — за певца Shaman.